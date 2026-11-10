Rheinmetall a achitat integral suma de 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Tranzacția s-a realizat printr-un cont escrow și depinde de obținerea tuturor avizelor legale necesare. The post Rheinmetall, tot mai aproape de preluarea Șantierului Naval Mangalia. Ce mai lipsește pentru finalizarea tranzacției-record appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗