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Economie

Rheinmetall, tot mai aproape de preluarea Șantierului Naval Mangalia. Ce mai lipsește pentru finalizarea tranzacției-record

s Scris de stefan lupu
Rheinmetall, tot mai aproape de preluarea Șantierului Naval Mangalia. Ce mai lipsește pentru finalizarea tranzacției-record
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Rheinmetall a achitat integral suma de 138 de milioane de euro pentru Șantierul Naval Mangalia. Tranzacția s-a realizat printr-un cont escrow și depinde de obținerea tuturor avizelor legale necesare. The post Rheinmetall, tot mai aproape de preluarea Șantierului Naval Mangalia. Ce mai lipsește pentru finalizarea tranzacției-record appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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