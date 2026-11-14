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Economie

Salariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Salariații care au mai multe surse de venit ar putea fi scutiți de CASS. Condițiile pentru a beneficia de această reducere (Gândul)
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Un proiect legislativ depus săptămâna aceasta în Senat propune eliminarea contribuției la (…)

Sursa: Ziar.com

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