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Economie

Un fost magazin, scos la vânzare pe post de garsonieră, cu 140.000 de euro. Spațiul de 20 mp nu are ferestre: „Arată ca locuința unui criminal în serie”

c Scris de cornelia mazilu
Un fost magazin, scos la vânzare pe post de garsonieră, cu 140.000 de euro. Spațiul de 20 mp nu are ferestre: „Arată ca locuința unui criminal în serie”
Aosom
Un anunț imobiliar din Florența a stârnit indignare pe rețelele de socializare după ce un proprietar a scos un fost magazin de 20 de metri pătrați, fără ferestre, pentru 1.000 de euro pe lună. Spațiul este prezentat drept garsonieră și este oferit spre vânzare, pentru 140.000 de euro.

Sursa: Adevarul

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