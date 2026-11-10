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Economie

Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă revine în Sistemul Energetic Național. Când va funcționa la capacitate maximă

m Scris de mihaela ivăncică
Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă revine în Sistemul Energetic Național. Când va funcționa la capacitate maximă
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Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă va fi sincronizată miercuri la Sistemul Energetic Naţional (SEN), urmând să atingă puterea nominală în data de 12 noiembrie 2026.

Sursa: Stirile Pro.tv

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