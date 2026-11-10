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Economie

Unul dintre cele mai cunoscute magazine din Paris, închis pe neașteptate

a Scris de alecsandru ionescu
Unul dintre cele mai cunoscute magazine din Paris, închis pe neașteptate
Aosom
Celebrul magazin BHV Marais din Paris și-a închis temporar porțile pe 9 noiembrie 2026, în urma unor probleme legate de asigurare și de procedura de insolvență.

Sursa: Stiri Pe Surse

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