Meseriile în era AI. De la „mai așteaptă zece oameni la poartă” la angajatorii care bat la ușa școlilor
Sursa: AdevarulCitește mai departe la sursa originală
Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
O nouă întâlnire a fost organizată luni, 9 noiembrie, de Asociația ,,Gabrielle” în sala de conferințe de la Casa Verde. Participanții a...
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Nava spațială Starship a companiei lui Musk a reintrat pe orbită. Racheta-purtătoare a aterizat în apele Golfului Mexic
Încercarea companiei SpaceX de a-și recupera întreagă navă spațială Starship nu a avut succes. Vineri, când se pregătea de aterizarea la rampa de...
Toate decolările din SUA, blocate de o pană de comunicații. Momentan nu sunt indicii de atac cibernetic, dar cauza rămâne necunoscută
O pană de comunicații a blocat decolările în SUA. Mii de zboruri întârziate sau anulate
Ce înseamnă alerta „ATC Zero” care ține toate avioanele din SUA la sol. Pasager: „Pilotul a spus că se întâmplă ceva mult mai grav”
Starea critică numită „ATC Zero” este un termen tehnic care indică faptul că nu mai pot fi furnizate deloc servicii de control al traficului aeri...
Avioanele, oprite la sol în SUA. Ordin extrem de rar al autorităților americane la nivel național
Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a dispus vineri o suspendare a tuturor decolărilor nivel național „din cauza unor circumstanțe ex...
Consiliul European informal de la Dublin. Discuții fără decizii despre inteligenţa artificială și responsabilitatea gestionării ei
Nu s-au luat decizii, ci doar au existat poziţionări de principiu pe toate subiectele care urmează să fie concretizate în etape viitoare, a spus...
Microsoft își cere scuze pentru pana globală și anunță că serviciul de e-mail revine la normal
Compania Microsoft a anunțat că a remediat problema care a stat la baza unei întreruperi masive la nivel mondial, incident ce a afectat milioane...