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Educație

Meseriile în era AI. De la „mai așteaptă zece oameni la poartă” la angajatorii care bat la ușa școlilor

a Scris de alina mitran
Meseriile în era AI. De la „mai așteaptă zece oameni la poartă” la angajatorii care bat la ușa școlilor
Aosom
Oferta educațională pentru viitorul an școlar se concepe în această perioadă în cancelariile liceelor tehnologice. Lupta între teoretic și tehnologic rămâne deschisă, însă argumentul că meseriașii nu vor fi înlocuiți complet, prea curând, de AI câștigă teren.

Sursa: Adevarul

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