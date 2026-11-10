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Când merge președintele României la Casa Albă. Nicușor Dan: Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite

C Scris de Coralia Frigea
Când merge președintele României la Casa Albă. Nicușor Dan: Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite
Aosom
Nicuor Dan a dat explicaii despre rezultatele eforturilor Administraiei Prezideniale de a obine o întâlnire la nivel înalt cu reprezentanii Administraiei Trump.
Eu cred c succesul sau insuccesul în … [+1626 chars]

Sursa: mediafax.ro

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