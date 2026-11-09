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Externe

Franța se teme de revolte la alegerile din 2027. Buncăr pregătit pentru evacuarea lui Macron în cazul unui atac asupra Palatului Élysée

M Scris de Maria Miron
Franța se teme de revolte la alegerile din 2027. Buncăr pregătit pentru evacuarea lui Macron în cazul unui atac asupra Palatului Élysée
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Un buncr ar fi fost amenajat în secret la periferia Parisului, în cadrul unui plan de evacuare a preedintelui Emmanuel Macron în situaia unei crize majore de securitate. Informaia apare într-o carte … [+3721 chars]

Sursa: mediafax.ro

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