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Externe

Grecia intră în cursa militară spațială. Pregătește 12 sateliți de supraveghere și un sistem propriu de comunicații pentru armată

V Scris de Victor Dan Stephanovici
Grecia intră în cursa militară spațială. Pregătește 12 sateliți de supraveghere și un sistem propriu de comunicații pentru armată
Aosom
Noul Comandament pentru Operaiuni Spaiale a fost inaugurat luni, 9 noiembrie, la baza aerian Dekeleia, în apropiere de Atena, de ministrul Aprrii, Nikos Dendias, scrie Greek Reporter. Structura face … [+3761 chars]

Sursa: mediafax.ro

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