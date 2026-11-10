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Nicușor Dan anunță informații noi despre Călin Georgescu și influența Rusiei în alegeri: Vor fi în raport

L Scris de Laura Buciu
Nicușor Dan anunță informații noi despre Călin Georgescu și influența Rusiei în alegeri: Vor fi în raport
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Întrebat, mari, în conferin de pres, dac raportul va include informaii noi despre parcursul lui Clin Georgescu, alegeri i i influena rus, Nicuor Dan a confirmat c exist mai multe elemente interesante… [+2056 chars]

Sursa: mediafax.ro

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