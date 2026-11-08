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Externe

Ucraina cere sancțiuni împotriva gigantului nuclear rus Rosatom și returnarea centralei Zaporojie

M Scris de Maria Miron
Ucraina cere sancțiuni împotriva gigantului nuclear rus Rosatom și returnarea centralei Zaporojie
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Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a cerut comunitii internaionale s impun sanciuni împotriva Rosatom, compania nuclear de stat a Rusiei, pe care o acuz de implicare direct în ocuparea ce… [+3399 chars]

Sursa: mediafax.ro

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