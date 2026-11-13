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Politică

Administrator judiciar: 4.876 de angajați STB sunt rude, iar unii șoferi au salarii brute de 30.000 de lei

c Scris de claudia alionescu
Administrator judiciar: 4.876 de angajați STB sunt rude, iar unii șoferi au salarii brute de 30.000 de lei
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Remus Bogza, administratorul judiciar al STB, a declarat vineri că STB e o societate de familie, ca să nu spună o societate a clanurilor şi a precizat că 4.876 de salariaţi sunt rude, dintre care vreo 1.400 soţi şi soţie.

Sursa: Stirile Pro.tv

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