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Politică

Adolescenții nu stau de vorbă cu părinții lor, dar povestesc totul pe internet. Care ar fi explicația

a Scris de andreea ignat
Adolescenții nu stau de vorbă cu părinții lor, dar povestesc totul pe internet. Care ar fi explicația
Aosom
Un adolescent care abia dacă le povestește părinților cum și-a petrecut ziua, poate ajunge să-și mărturisească temerile, singurătatea sau problemele unui necunoscut, pe un forum online.

Sursa: Stirile Pro.tv

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