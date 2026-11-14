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Politică

Alertă în Marea Neagră! Navă comercială lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Ce au transmis autorităților marinarii aflați la bord (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Alertă în Marea Neagră! Navă comercială lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Ce au transmis autorităților marinarii aflați la bord (B1tv)
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O navă comercială care naviga sub pavilion Palau a fost lovită de o dronă în apele teritoriale (…)

Sursa: Ziar.com

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