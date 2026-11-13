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Anunț public Primăria Municipiului Brăila

o Scris de obiectiv vocea brăilei
Anunț public Primăria Municipiului Brăila
Aosom
Primăria Municipiului Brăila, astăzi, 13.11.2026, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre: ”Aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Brăila.” Documentația aferentă acestui proiect poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, la adresa www.primariabraila.ro, în cadrul secțiunii Transparență […] Articolul Anunț public Primăria Municipiului Brăila apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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