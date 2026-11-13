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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Politică

BREAKING. SUA au suspendat toate decolările de pe aeroporturile din ţară, fără prea multe explicaţii. Sute de mii de pasageri sunt afectaţi. Este a doua oară de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 când autorităţile americane suspendă decolările la nivel naţional

ş Scris de ştefan stan
BREAKING. SUA au suspendat toate decolările de pe aeroporturile din ţară, fără prea multe explicaţii. Sute de mii de pasageri sunt afectaţi. Este a doua oară de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 când autorităţile americane suspendă decolările la nivel naţional
Aosom
Autoritatea Federală pentru Aviaţie din Statele Unite (FAA) a suspendat vineri toate decolările de pe aeroporturile americane, pe termen nedeterminat,...

Sursa: Zf Ro

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