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Politică

Cine este Sorin Lazăr, fostul deputat PSD de Buzău propus la șefia Curții de Conturi

v Scris de valentina culin
Cine este Sorin Lazăr, fostul deputat PSD de Buzău propus la șefia Curții de Conturi
Aosom
Sorin Lazăr, consilier de conturi din 2020 și fost deputat PSD de Buzău, este omul ales de PSD și AUR să conducă interimar Curtea de Conturi. Comisiile de buget-finanțe i-au dat aviz favorabil marți, 10 noiembrie. Numele lui a surprins pe toată lumea. În plus, parcursul său politic și câteva episoade din ultimii ani ridică […]

Sursa: National - Ziarul National

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