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Politică

Cum l-a convins Mihai Bendeac pe CTP să vină la el la podcast: „În sinea mea, ziceam că sunt mai degrabă toate condițiile să mă refuze”

i Scris de iulian ioncea
Cum l-a convins Mihai Bendeac pe CTP să vină la el la podcast: „În sinea mea, ziceam că sunt mai degrabă toate condițiile să mă refuze”
Aosom
În urmă cu doar câteva zile, pe YouTube a apărut podcastul „Cristian Tudor Popescu vs. Mihai Bendeac | Aproximativ TAKEOVER fără Gojira”, care a adunat până în prezent aproape 700.000 de vizualizări.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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