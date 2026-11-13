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Politică

Cum se desprinde Moldova de „șantajul energetic“ al Moscovei: o linie de 400 kV ocolește Transnistria, iar România devine cheia

r Scris de redacția jurnalul
Cum se desprinde Moldova de „șantajul energetic“ al Moscovei: o linie de 400 kV ocolește Transnistria, iar România devine cheia
Aosom
Republica Moldova a pus în funcțiune o nouă linie electrică de 400 kV care aduce curent din România până la Chișinău, ocolind regiunea separatistă Transnistria. În paralel, Statele Unite finanțează cu 130 de milioane de dolari o a doua legătură cu rețeaua românească, botezată „Trump Liberty Line“. Exemplul arată, scrie publicația italiană Il Fatto Quotidiano, că nu doar China își extinde influența prin infrastructură.

Sursa: Jurnalul Ro

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