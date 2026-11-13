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Politică

„Dacă nu mă arestau, sigur eram pe locul 1“. Fănel Bogos își sfidează competitorii și din pușcărie. Afaceristul trimis după gratii a intrat în Topul național al Firmelor

a Scris de andreea vlad
„Dacă nu mă arestau, sigur eram pe locul 1“. Fănel Bogos își sfidează competitorii și din pușcărie. Afaceristul trimis după gratii a intrat în Topul național al Firmelor
Aosom
Deși este după gratii de mai bine de un an, în urma acuzațiilor de corupție și trafic de influență formulate de procurori în dosarul în care fostul premier Ilie Bolojan a fost audiat ca martor, omul de afaceri Fănel Bogos continuă să aibă rezultatele bune cu firmele sale. Astfel, Bogos a fost premiat la Gala […]

Sursa: Gandul

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