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Politică

Europa își dorește mai multă autonomie militară. Ce părere au românii despre înfiinţarea unei armate comune în UE

a Scris de andreea vlad
Europa își dorește mai multă autonomie militară. Ce părere au românii despre înfiinţarea unei armate comune în UE
Aosom
Aproximativ 71% dintre europeni susțin înființarea unei armate proprii a Uniunii Europene, în timp ce aproape opt din zece consideră că blocul comunitar ar trebui să-și consolideze capacitățile de apărare. România se află pe primul loc în ceea ce privește susținerea unei armate europene, cu 82% dintre respondenți favorabili ideii, potrivit raportului GLOBSEC Trends 2026, […]

Sursa: National - Ziarul National

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