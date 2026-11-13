Europa își dorește mai multă autonomie militară. Ce părere au românii despre înfiinţarea unei armate comune în UE

Aproximativ 71% dintre europeni susțin înființarea unei armate proprii a Uniunii Europene, în timp ce aproape opt din zece consideră că blocul comunitar ar trebui să-și consolideze capacitățile de apărare. România se află pe primul loc în ceea ce privește susținerea unei armate europene, cu 82% dintre respondenți favorabili ideii, potrivit raportului GLOBSEC Trends 2026, […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗