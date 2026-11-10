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Politică

Financial Times: Netanyahu încearcă să-l convingă pe Trump să lanseze noi atacuri asupra Iranului

a Scris de andreea ignat
Financial Times: Netanyahu încearcă să-l convingă pe Trump să lanseze noi atacuri asupra Iranului
Aosom
Premierul israelian Benjamin Netanyahu îl contactează zilnic pe președintele american Donald Trump pentru a-l convinge să ordone noi atacuri asupra Iranului.

Sursa: Stirile Pro.tv

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