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Politică

Fostul lider al Partidului comunist din Wuhan în perioada COVID-19, cercetat pentru corupţie

c Scris de cristina stancu
Fostul lider al Partidului comunist din Wuhan în perioada COVID-19, cercetat pentru corupţie
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Wang Zhonglin, fostul șef al Partidului Comunist Chinez din provincia Hubei și din capitala acesteia, Wuhan, în perioada pandemiei de COVID-19 este investigat pentru „suspiciuni de încălcări grave ale legii și disciplinei”.

Sursa: Adevarul

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