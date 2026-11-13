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Politică

Gărzile Revoluționare din Iran amenință că vor acționa fără limite în Strâmtoarea Ormuz dacă se repetă încălcările pe care le reclamă

t Scris de tudor dima
Gărzile Revoluționare din Iran amenință că vor acționa fără limite în Strâmtoarea Ormuz dacă se repetă încălcările pe care le reclamă
Aosom
Iranul amenință cu intervenții fără limite în Strâmtoarea Ormuz dacă se repetă încălcările reclamate. Prețurile medii la pompă erau neschimbate.

Sursa: Ziarul Financiar

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