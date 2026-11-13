Liderul AUR îl acuză pe președinte că a orchestrat schimbarea premierului și blocarea protestului pentru Călin Georgescu, după ce șeful statului a pus la îndoială credibilitatea acestuia. The post George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că minte: Împăratul este gol / Ori minte Nicușor Dan, ori mint eu appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗