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Politică

În pline controale în spitale, ministrul Alexandru Rogobete face apel la pacienți: 'Dacă există astfel de situații'

e Scris de eugen dinu
În pline controale în spitale, ministrul Alexandru Rogobete face apel la pacienți: 'Dacă există astfel de situații'
Aosom
În pline controale în spitale, ministrul Alexandru Rogobete face apel la pacienți: 'Dacă există astfel de situații'. Ministrul Sănătății...

Sursa: Stiri Pe Surse

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