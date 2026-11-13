Abonamente gratuite la transport în 2027 pentru pensionarii din Zona Metropolitană Cluj și persoanele cu dizabilități. Anunțul CTP 13 Nov 2026

Situație de criză profundă la Electromagnetica Ploiești, singura fabrică de rachete antigrindină din România 13 Nov 2026

Cum se desprinde Moldova de „șantajul energetic“ al Moscovei: o linie de 400 kV ocolește Transnistria, iar România devine cheia 13 Nov 2026

Profesorul Claudiu Crăciun anticipează un eșec al Republicanilor la următoarele alegeri prezidențiale. Ce ne spun alegerile din Israel, SUA și Serbia despre starea „axei autoritare” 13 Nov 2026

În pline controale în spitale, ministrul Alexandru Rogobete face apel la pacienți: 'Dacă există astfel de situații' 13 Nov 2026