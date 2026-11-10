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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Politică

Luca Niculescu, mesaj la DefenseRomania Security Dialogue 2026: Dronele la graniță și minele din mare ne obligă să accelerăm apărarea / video

l Scris de loredana iriciuc
Luca Niculescu, mesaj la DefenseRomania Security Dialogue 2026: Dronele la graniță și minele din mare ne obligă să accelerăm apărarea / video
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Drone rusești la graniță și mine în Marea Neagră. Premierul anunță 16,6 miliarde de euro pentru armată și producția locală de armament. Detalii exclusive.

Sursa: Dcnews

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