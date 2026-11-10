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Politică

Peste 200 de companii și organizații europene îi cer Ursulei von der Leyen o abordare echilibrată în revizuirea legislației privind tutunul

e Scris de editor team
Peste 200 de companii și organizații europene îi cer Ursulei von der Leyen o abordare echilibrată în revizuirea legislației privind tutunul
Aosom
O coaliție formată din 201 companii și organizații europene îi solicită președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să reanalizeze modul în care Bruxelles-ul pregătește revizuirea legislației europene tutun.

Sursa: Dcnews

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