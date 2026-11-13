„Rezultatele recente nu garantează un efect de domino, dar arată că puterea poate fi schimbată prin vot” The post Profesorul Claudiu Crăciun anticipează un eșec al Republicanilor la următoarele alegeri prezidențiale. Ce ne spun alegerile din Israel, SUA și Serbia despre starea „axei autoritare” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗