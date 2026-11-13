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Politică

Profesorul Claudiu Crăciun anticipează un eșec al Republicanilor la următoarele alegeri prezidențiale. Ce ne spun alegerile din Israel, SUA și Serbia despre starea „axei autoritare”

t Scris de teo voicu
Profesorul Claudiu Crăciun anticipează un eșec al Republicanilor la următoarele alegeri prezidențiale. Ce ne spun alegerile din Israel, SUA și Serbia despre starea „axei autoritare”
Aosom
„Rezultatele recente nu garantează un efect de domino, dar arată că puterea poate fi schimbată prin vot” The post Profesorul Claudiu Crăciun anticipează un eșec al Republicanilor la următoarele alegeri prezidențiale. Ce ne spun alegerile din Israel, SUA și Serbia despre starea „axei autoritare” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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