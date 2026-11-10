📰 Cititorii ediției tipărite au fost primii care au văzut acest articol. Și multe altele! Caută TRIBUNA la chioșcuri sau abonează-te! 📰 Primarii comunelor cu mai puțin de 1.500 de locuitori din județul Sibiu își consolidează reprezentarea în contextul reformei administrative. Filiala Județeană Sibiu a Asociației Comunelor din România (ACoR) a organizat recent două […] The post Reforma administrativă, în atenția primarilor din județul Sibiu. A fost constituită o nouă ligă appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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