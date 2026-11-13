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Politică

Să te confesezi unui străin, mai ușor decât propriilor părinți. De ce aleg tinerii să-și destăinuie problemele pe internet

a Scris de andreea ignat
Să te confesezi unui străin, mai ușor decât propriilor părinți. De ce aleg tinerii să-și destăinuie problemele pe internet
Aosom
Un adolescent care abia dacă le povestește părinților cum și-a petrecut ziua poate ajunge să-și mărturisească temerile, singurătatea sau problemele unui necunoscut, pe un forum online.

Sursa: Stirile Pro.tv

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