Românii privesc diferit greutățile trecutului și șansele prezentului. The post Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Cum sunt văzute șansele tinerilor de astăzi appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗