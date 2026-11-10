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Politică

Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Cum sunt văzute șansele tinerilor de astăzi

b Scris de bianca dumbraveanu
Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Cum sunt văzute șansele tinerilor de astăzi
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Românii privesc diferit greutățile trecutului și șansele prezentului. The post Șase din zece români cred că părinții lor au avut o viață mai grea. Cum sunt văzute șansele tinerilor de astăzi appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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