Un parlamentar ar vrea să îi propună lui Călin Georgescu să preia conducerea AUR. Peiu: Până în 2030, postul e ocupat de George Simion

Deputatul Mohammad Murad ar lua în calcul să îi propună lui Călin Georgescu să preia conducerea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), potrivit unor surse politice citate de Mediafax. Contactat de Digi24.ro, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a exclus această posibilitate pentru perioada următoare, menționând că abia în anul 2030 partidul o să organizeze un nou Congres pentru alegerea conducerii.

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