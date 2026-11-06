Bookfest a ajuns în Bihor: prima ediție a Salonului de Carte Bookfest Oradea s-a deschis la Sinagoga Neologă Sion

Astăzi, 5 noiembrie 2026, a fost deschisă oficial prima ediție a Salonului de Carte Bookfest Oradea, găzduită de Sinagoga Neologă Sion. Este pentru prima dată când Bookfest, unul dintre cele mai cunoscute saloane de carte din țară, ajunge în județul Bihor. La conferința de deschidere au luat cuvântul Horea Abrudan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Florin Birta, primarul municipiului Oradea, Ancuța Șchiop, managerul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor, Alexandru Chira, din partea Visit Oradea, și Lidia Bodea, vicepreședinte al Asociației Editorilor din România.



Salonul poate fi vizitat în perioada 5–8 noiembrie 2026, zilnic, între orele 10:00 și 20:00, la Sinagoga Neologă Sion din Oradea (str. Independenței nr. 22). Intrarea este liberă. Editurile prezente, din toată țara, aduc la Oradea aproximativ 30.000 de volume, iar programul cuprinde lansări de carte, dezbateri și întâlniri cu autori. Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Bihor, împreună cu Visit Oradea și Asociația Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, cu sprijinul Consiliului Județean Bihor, al Primăriei Municipiului Oradea, al Oradea Heritage, al Revistei de cultură „Familia” și al Revistei culturale „Várad”.



„Evenimentul Bookfest este împlinirea unei dorințe mai vechi a administrației locale din Oradea și din județul Bihor. Totul a pornit în urmă cu cinci ani, când Consiliul Județean, împreună cu Primăria Oradea și cu Biblioteca Județeană, a început să schimbe paradigma a ceea ce înseamnă gestiunea fondului de carte de 550.000 de volume din colecțiile bibliotecii. Iată-ne ajunși, după cinci ani, cu proiecte implementate și cu o creștere semnificativă a numărului volumelor circulate în județul Bihor și a interesului copiilor pentru lectură. Tot ceea ce se întâmplă în Biblioteca Județeană se întâmplă pentru că există un sprijin real din partea Consiliului Județean Bihor. Ce se întâmplă în aceste zile la Oradea este doar începutul”, a declarat Ancuța Șchiop, managerul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor.



„Am constatat că atât comunitatea orădeană, cât și comunitatea bihoreană se coagulează foarte bine în jurul evenimentelor cultural-artistice. Consiliul Județean are câteva instituții de cultură în subordine și trebuie să subliniez activitatea lor: Biblioteca Județeană, Filarmonica de Stat din Oradea, Teatrul de Stat și Muzeul Țării Crișurilor. Vreau să subliniez buna colaborare atât între instituțiile pe care eu și domnul primar le reprezentăm, cât și între instituțiile de cultură. (…) Primul eveniment Bookfest din acest an a fost la Timișoara, iar ultimul este la Oradea – puteți face o tradiție ca ultimul eveniment din an să fie la Oradea”, a declarat Horea Abrudan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.



„Cred că această primă ediție a Bookfest la Oradea va fi una de succes și sunt sigur că Bookfest va deveni o tradiție în municipiul nostru. Lectura este foarte importantă, mai ales în aceste vremuri în care informația se rostogolește de multe ori pe rețelele sociale și nu mai știm ce este realitate și ce este fantezie. Cititul ne oferă posibilitatea de a cerne aceste informații și de a ne documenta”, a declarat Florin Birta, primarul municipiului Oradea.



Prima ediție Bookfest Oradea cuprinde aproape 30 de evenimente și reunește expozanți din toată țara. Autori locali, între care Ioana Cistelecan, Veronica Buciuman și Mircea Pricăjan, de la revista „Familia”, vor fi în dialog cu invitații din afara orașului.

Dintre cele mai așteptate evenimente:

Joi, 5 noiembrie, Sinagoga Neologă Sion – ora 18:00: lansarea volumului „Texte de trecut (in)existența” de Ioan F. Pop (Editura Ratio et Revelatio), alături de Florin Ardelean.



Vineri, 6 noiembrie, Sinagoga Neologă Sion – ora 12:00: întâlnire cu Doina Ruști, în dialog cu Ioana Cistelecan, Veronica Buciuman și Lidia Bodea; ora 17:00: Tatiana Niculescu își prezintă tripticul biografic dedicat lui Constantin Noica, Mihail Sebastian și Nae Ionescu. Tot vineri, de la ora 19:00, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor (Atrium – Cafeneaua literară, str. Armatei Române nr. 1/A), Gabriel Liiceanu susține conferința „Cărțile care ne-au făcut oameni”, moderată de Dan-Liviu Boeriu.



Sâmbătă, 7 noiembrie, Sinagoga Neologă Sion – ora 13:45: Gabriel Liiceanu lansează volumul „Doar un prieten de cuvinte”, în dialog cu Lidia Bodea și Radu Paraschivescu; ora 14:30: Radu Paraschivescu, „Noul ghid al nesimțitului (după douăzeci de ani)”; ora 16:30: Radu Pavel Gheo, în dialog cu Mircea Pricăjan, despre „Viața de după carte”; ora 18:45: dublă lansare – Armand Goșu, „Războiul fără sfârșit”, și Dennis Deletant, „România sub comunism. Paradox și degenerare”.



Duminică, 8 noiembrie, Sinagoga Neologă Sion – ora 12:00: noutățile colecției Biblioteca Polirom, prezentate de Filip Florian, Mircea Pricăjan și Radu Pavel Gheo; ora 13:00: Filip Florian, dialog și lectură din romanul „Media aritmetică”.

Majoritatea întâlnirilor se încheie cu sesiuni de autografe.



„Bookfest Oradea se vede ca un vis împlinit. Sunt câțiva ani de când visăm să punem stegulețul Bookfest și în acest oraș de o frumusețe cu totul aparte. Ce poate fi mai frumos decât ca edițiile Bookfest să înceapă primăvara la Timișoara și să se încheie spre toamnă-iarnă la Oradea? Acesta este un an aparte pentru noi: Bookfest împlinește 20 de ani. Ne angajăm că vom prețui și îngriji așa cum se cuvine cadoul pe care ni l-ați făcut și că vom reveni aici an de an, cu cât mai multe evenimente”, a declarat Lidia Bodea, vicepreședinte al Asociației Editorilor din România.



„Un aspect extrem de important este cum reușim să aducem viață și experiențe în clădirile de patrimoniu care au fost foarte frumos renovate. Mă bucur că am reușit să creăm acest liant între una dintre cele mai reprezentative clădiri de patrimoniu ale orașului, care aparține comunității evreiești din Oradea și este administrată de Primăria Oradea, și prima ediție Bookfest, într-un an aniversar rotund. Planul nostru inițial era o ediție de debut destul de grandioasă, dar am spus: să începem bine și vom crește pe parcurs. Planul la nivel de oraș este să avem și ediții dedicate cărților pentru copii. Acesta este un exemplu elocvent că în Oradea se investește în cultură și că baza este educația și cartea”, a declarat Alexandru Chira, din partea Visit Oradea.