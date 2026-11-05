Comunicate de presă
05 noiembrie 2026
Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 04-05.11.2026
BULETIN INFORMATIV
Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 04-05.11.2026
În perioada 04-05.11.2026, pompierii din cadrul ISU B-IF au intervenit pentru gestionarea a 351 de situații de urgență, produse în municipiul București și județul Ilfov.
În perioada menționată am gestionat 264 de cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat, am intervenit pentru stingerea a zece incendii, zece misiuni de salvare și alte 67 de intervenții în sprijinul comunității.
Ieri, 04.11.2026, pompierii ISU B-IF au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la două autotrenuri ce se aflau staționate în cadrul parcării unui operator economic, pe strada Horea Cloșca și Crișan din localitatea Otopeni, județul Ilfov. Au ars generalizat cele două autotrenuri și o altă remorcă pe o suprafață de aproximativ 10 mp. În urma evenimentului nu au rezultat victime. Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.
În contextul scăderii temperaturilor, în vederea prevenirii incendiilor la locuințe, vă reamintim principalele reguli și măsuri pe care trebuie să le respectați în sezonul rece:
- lucrările de întreținere, revizii și reparații la instalațiile și aparatele electrice se execută numai de către personal calificat și autorizat;
- aparatele electrice sub tensiune trebuie supravegheate permanent și nu se vor lăsa la îndemâna copiilor;
- verificați, curățați și reparați, sobele și coșurile de fum;
- izolați termic coșurile de fum față de elementele combustibile ale acoperișului (grinzi, astereală etc);
- nu utilizați aparate electrice, cabluri electrice, prize, întrerupătoare, dispozitive de protecție cu defecțiuni sau improvizații;
- nu suprasolicitați rețelele electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;
- supravegheați aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reșou, radiator și altele asemenea;
- nu amplasați produsele, materialele și substanțele combustibile în apropierea surselor de căldură;
- nu utilizați reșouri, aparate de călcat, aeroterme electrice improvizate și fără asigurarea măsurilor de izolare față de materialele și elementele combustibile din spațiul sau încăperea respectivă;
- nu se recomandă folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau neizolate corespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor.
În această perioadă, specialiștii inspecției de prevenire și personalul operativ au desfășurat o serie de activități specifice pe linia prevenirii situațiilor de urgență. Au fost efectuate patru controale de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 23 de sancțiuni în cuantum de 72.500 lei, respectiv o acțiune de informare preventivă.
BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
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