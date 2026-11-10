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Politică

Bărbat agresat în propria locuință și lăsat fără telefon. Doi tineri din Turda au fost reținuți.

v Scris de valentina prelipcean(
Bărbat agresat în propria locuință și lăsat fără telefon. Doi tineri din Turda au fost reținuți.
Aosom
Doi tineri de 20 și 25 de ani, din Turda, au fost reținuți luni, 9 noiembrie, pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru tâlhărie calificată și distrugere.

Sursa: Monitorul Cluj

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