Scandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR fac front comun împotriva PSD-ului: „Pentru orice altceva există AUR”

Desemnarea lui Sorin Lazăr, fost deputat al Partidului Social Democrat, în funcția de președinte interimar al Curții de Conturi, a generat noi acuzații din partea USR și PNL la adresa PSD. Amintim că, Lazăr a fost votat în plenul Parlamentului, marți 10 noiembrie, cu 248 de voturi „pentru”, 54 „împotrivă” și 48 de abțineri. După […]

Distribuie: Facebook Instagram