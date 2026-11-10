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Politică

Scandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR fac front comun împotriva PSD-ului: „Pentru orice altceva există AUR”

r Scris de ruxandra radulescu
Scandal în Parlament, după numirea noului șef al Curții de Conturi. PNL și USR fac front comun împotriva PSD-ului: „Pentru orice altceva există AUR”
Aosom
Desemnarea lui Sorin Lazăr, fost deputat al Partidului Social Democrat, în funcția de președinte interimar al Curții de Conturi, a generat noi acuzații din partea USR și PNL la adresa PSD. Amintim că, Lazăr a fost votat în plenul Parlamentului, marți 10 noiembrie, cu 248 de voturi „pentru”, 54 „împotrivă” și 48 de abțineri. După […]

Sursa: Gandul

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