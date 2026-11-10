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Politică

Liderul senatorilor AUR amenință guvernul Niculescu cu moțiune de cenzură: Dacă își angajează răspunderea pe reforma adminostrativă

l Scris de loredana codruț
Liderul senatorilor AUR amenință guvernul Niculescu cu moțiune de cenzură: Dacă își angajează răspunderea pe reforma adminostrativă
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Petrișor Peiu spune că AUR va depunde moțiune de cenzură dacă guvernul Niculescu își angajează răspunderea pe reforma administrativă

Sursa: Stiri Pe Surse

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