”Un copil face ce vede, nu ce i se spune” - sociologul Gelu Duminică

Sociologul Gelu Duminică atrage atenția că, discutând despre „noi versus ei”, hrănim demonii diversității transformate în corectitudine politică, dar nu și asumată. Totodată, activistul susține că totul pornește din familie, care este macheta societății în care trăim. Gelu Duminică afirmă că nu am învățat mecanismul reflecției și ne creștem copiii după cum ne duce capul.

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