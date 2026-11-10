 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ioana Dogioiu s-a angajat la PNL. Ce atribuții are fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan

c Scris de cristian otopeanu
Ioana Dogioiu s-a angajat la PNL. Ce atribuții are fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan
Aosom
Ioana Dogioiu, purtătoare de cuvânt a lui Ilie Bolojan în perioada în care acesta a fost premier, a fost angajată la Partidul Național Liberal, condus de Bolojan, și va coordona comunicarea partidului și a președintelui liberalilor.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech