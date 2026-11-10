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Politică

Mesajul a peste 200 de companii pentru Comisia Europeană privind revizuirea legislaţiei tutunului. Riscurile semnalate

a Scris de andreea ignat
Mesajul a peste 200 de companii pentru Comisia Europeană privind revizuirea legislaţiei tutunului. Riscurile semnalate
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Peste 200 de companii şi organizaţii din Europa cer Comisiei Europene ca viitoarea revizuire a legislaţiei privind produsele din tutun şi nicotină să ia în calcul atât obiectivele de sănătate publică, cât şi efectele asupra locurilor de muncă.

Sursa: Stirile Pro.tv

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