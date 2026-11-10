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Afecțiunile proctologice pot fi tratate cu disconfort minim: „Problema nu este tratamentul, ci tendința pacienților de a se autodiagnostica”

a Scris de alexandru puiu
Afecțiunile proctologice pot fi tratate cu disconfort minim: „Problema nu este tratamentul, ci tendința pacienților de a se autodiagnostica”
Aosom
Sângerările anale nu înseamnă întotdeauna hemoroizi. Dr. Radu Lantoș, MedLife, explică simptomele și tratamentele moderne, cu disconfort redus.

Sursa: Playtech

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