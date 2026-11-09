Municipalitatea demarează o nouă campanie de înverzire: peste 3.000 de arbori și aproape 250.000 de arbuști și plante

Primăria Timișoara intensifică eforturile de a crea mai multe zone cu umbră și de a face mai ușor de suportat verile tot mai călduroase. În acest sezon, municipalitatea va planta peste 3.000 de arbori pe bulevardele aglomerate unde se formează insule de căldură, în parcuri și în spațiile publice, față de media de circa 2.000 în anii trecuți. Campania de înverzire include și 12.500 de arbuști și aproape 230.000 de plante perene și bulboase.

Echipele au început pregătirea terenului și a primelor gropi pentru plantare.

„Luăm deja măsuri pentru a adapta orașul la verile tot mai calde și plantăm exemplare care rezistă mai bine la perioadele lungi de arșiță și secetă și care sunt deja dezvoltate, de aproximativ 3 metri înălțime. În paralel, continuăm să aducem mai mult verde prin investițiile pe care le facem. Avem incluse în proiecte zone verzi, fie că amenajăm parcări între blocuri, locuri de joacă sau terenuri degradate, fie că executăm investiții mari, precum regenerările urbane”, a declarat Ruben Lațcău, viceprimarul cu atribuții de primar.

Modelul de amenajare aplicat deja cu succes pe alte bulevarde din oraș va fi extins pe Bulevardul Simion Bărnuțiu și pe Bulevardul General Ion Dragalina. Aici, suprafețele de gazon vor fi înlocuite cu plante perene și arbuști, care vor contribui la protejarea solului și la îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare a arborilor existenți. Totodată, Primăria va completa aliniamentele de arbori din parcuri și de pe bulevarde, în locurile unde exemplarele lipsesc sau s-au uscat, și va crea noi zone de umbră, inclusiv în apropierea Bălții Lacului din cartierul Dâmbovița.

De asemenea, echipele municipalității vor realiza în această perioadă amenajări peisagere în zonele unde au fost demolate vechile garaje și amenajate locuri de parcare pentru timișoreni, precum și la locurile de joacă modernizate din cartiere.

Municipalitatea continuă să investească în extinderea și îmbunătățirea spațiilor verzi, prin plantarea de arbori deja dezvoltați, care vor oferi mai multă umbră în perioada verii și vor contribui la un mediu urban mai verde. Arborii vor avea o înălțime de aproximativ 3 metri și trunchiuri cu o circumferință de 14-16 centimetri. Printre speciile alese se numără teiul argintiu, stejarul, frasinul, ulmul, castanul, arțarul argintiu și pinul negru, alături de alte specii adaptate condițiilor urbane.

Plantările sunt programate în perioada noiembrie-februarie, în funcție de condițiile meteorologice. Sezonul rece este favorabil plantării arborilor, deoarece aceștia se află în repaus vegetativ și suportă mai bine transplantarea. Lucrările vor fi întrerupte în perioadele când solul este înghețat și vor fi reluate atunci când condițiile permit plantarea în siguranță.

Lucrările din acest an sunt realizate în baza acordurilor-cadru încheiate de Municipiul Timișoara cu Horticultura, pentru zona centrală și pentru plantări, precum și cu asocierea Rogera Prest Com SRL, Bariera System SRL, Rogers SRL și Gospodărirea Comunală Arad SA.

Serviciul Comunicare