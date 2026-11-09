Oferta culturală a Consiliului Județean Timiș pentru perioada 9 – 15 noiembrie - Consiliul Județean Timiș
Consiliul Județean Timiș propune publicului, prin instituțiile sale de cultură, în această săptămână, ex-poziții permanente și temporare, vernisaje, un festival de literatură, precum și un spectacol de teatru.
La Muzeul Național al Banatului va avea loc vernisajul expoziției „Patrimonium 2024–2025”. Tot în această săptămână se desfășoară Festivalul de Literatură al Banatului, care include dezbateri organizate la Universitatea de Vest din Timișoara și ceremonia de decernare a Marelui Premiu Literar al Banatului, găzduită de Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș.
Muzeul Național de Artă Timișoara prezintă, în cadrul proiectului „MNArT Shop & Design – Retail Cultural”, 19 propuneri de amenajare a viitorului spațiu de retail cultural al muzeului, realizate de stu-denții Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” prezintă în această săptămână spectacolul „Magazinul cu jucă-rii”, adresat publicului de toate vârstele. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online, accesând următorul link: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin.
Programul evenimentelor este următorul:LUNI, 9 NOIEMBRIE
Centrul Multifuncțional Bastion
• Expoziție „Locuri și povești”, Asociația Artiștilor Plastici „Romul Ladea”.
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
• Expoziția „Paradisul de după colț”.
Muzeul Național al Banatului
• Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.
Centrul Multifuncțional Bastion
• Expoziție „Locuri și povești”, Asociația Artiștilor Plastici „Romul Ladea”.
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
• Expoziția „Paradisul de după colț”.
Muzeul Național al Banatului
• Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia.
Centrul Multifuncțional Bastion
• Expoziție „Locuri și povești”, Asociația Artiștilor Plastici „Romul Ladea”.
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
• Expoziția „Paradisul de după colț”;
Muzeul Național de Artă Timișoara
• Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;
• Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;
• Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;
• Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;
• Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;
• Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;
• MNArT Open View: „PREDANIA – Descompunerea”, semnată de Victoria Rusu.
Muzeul Național al Banatului
• Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;
• Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;
• Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bas-tion Maria Theresia, mansarda B2;
• Expoziția „Lumea de ieri. Banatul în secolele XIX–XX”, Bastion Maria Theresia, man-sarda B1;
• Festivalul Internațional de Literatură al Banatului, la UVT, în A01, ora 10:00.
Muzeul Satului Bănățean Timișoara
• Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;
• Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;
• Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;
• „Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;
• Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber;
• Expoziția „Podoabe din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Costumul popular – o lume țesută în simboluri”.
Centrul Multifuncțional Bastion
• Expoziție „Locuri și povești”, Asociația Artiștilor Plastici „Romul Ladea”.
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
• Expoziția „Paradisul de după colț”.
Muzeul Național de Artă Timișoara
• Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;
• Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;
• Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;
• Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;
• Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;
• Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;
• MNArT Open View: „PREDANIA – Descompunerea”, semnată de Victoria Rusu;
• „MNArT Shop & Design – Retail Cultural”- prezentare propuneri, în Galeria L, ora 12:00.
Muzeul Național al Banatului
• Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;
• Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;
• Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bas-tion Maria Theresia, mansarda B2;
• Expoziția „Lumea de ieri. Banatul în secolele XIX–XX”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;
• Vernisajul expoziției „Patrimonium 2024-2025”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2, ora 18:00;
• Festivalul Internațional de Literatură al Banatului, la UVT, în A01, ora 10:00.
Muzeul Satului Bănățean Timișoara
• Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;
• Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;
• Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;
• „Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;
• Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber;
• Expoziția „Podoabe din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Costumul popular – o lume țesută în simboluri”.
Centrul Multifuncțional Bastion
• Expoziție „Locuri și povești”, Asociația Artiștilor Plastici „Romul Ladea”.
Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș
• Expoziția „Paradisul de după colț”.
Muzeul Național de Artă Timișoara
• Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;
• Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;
• Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;
• Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;
• Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;
• Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;
• MNArT Open View: „PREDANIA – Descompunerea”, semnată de Victoria Rusu;
• „MNArT Shop & Design – Retail Cultural”- prezentare propuneri, în Galeria L.
Muzeul Național al Banatului
• Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;
• Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia, parter;
• Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bas-tion Maria Theresia, mansarda B2;
• Expoziția „Lumea de ieri. Banatul în secolele XIX–XX”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;
• Expoziția „Patrimonium 2024-2025”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;
• Festivalul Internațional de Literatură al Banatului, la UVT, în A01, ora 10:00;
• Decernarea Marelui Premiu Literar al Banatului, în Sala Multifuncțională a CJT, ora 18:00.
Muzeul Satului Bănățean Timișoara
• Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;
• Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;
• Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;
• „Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;
• Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber;
• Expoziția „Podoabe din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Costumul popular – o lume țesută în simboluri”.
Muzeul Național de Artă Timișoara
• Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;
• Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;
• Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;
• Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;
• Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;
• Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;
• MNArT Open View: „PREDANIA – Descompunerea”, semnată de Victoria Rusu;
• „MNArT Shop & Design – Retail Cultural”- prezentare propuneri, în Galeria L.
Muzeul Național al Banatului
• Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;
• Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bas-tion Maria Theresia, mansarda B2;
• Expoziția „Lumea de ieri. Banatul în secolele XIX–XX”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;
• Expoziția „Patrimonium 2024-2025”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2;
Muzeul Satului Bănățean Timișoara
• Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;
• Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;
• Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;
• „Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;
• Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber;
• Expoziția „Podoabe din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Costumul popular – o lume țesută în simboluri”.
Muzeul Național de Artă Timișoara
• Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;
• Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;
• Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;
• Expoziția permanentă a colecției „Corneliu Baba”;
• Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;
• Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;
• MNArT Open View: „PREDANIA – Descompunerea”, semnată de Victoria Rusu;
• „MNArT Shop & Design – Retail Cultural”- prezentare propuneri, în Galeria L.
Muzeul Național al Banatului
• Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;
• Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția „Bastion Viola. Frânturi din istoria Politehnicii”, Bastion Maria Theresia, hol etajul I;
• Expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în antichitate”, Bas-tion Maria Theresia, mansarda B2;
• Expoziția „Lumea de ieri. Banatul în secolele XIX–XX”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;
• Expoziția „Patrimonium 2024-2025”, Bastion Maria Theresia, mansarda B2.
Muzeul Satului Bănățean Timișoara
• Expoziția permanentă „O zi din viața satului – Banatul în comunism”;
• Expoziția „ Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”;
• Expoziția „Povești din vârful casei. Țigle, lut și meșteșug”;
• „Casa de la Dragșina”, specifică zonei Văii Pogănișului și Dealurilor Silagiului;
• Ansamblul de gospodării și monumente de arhitectură tradițională, în aer liber;
• Expoziția „Podoabe din patrimoniul Muzeului Satului Bănățean Timișoara. Costumul popular – o lume țesută în simboluri”.
Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”
• Spectacolul „Magazinul cu jucării”, 7+, ora 11:00 și ora 13:00.
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