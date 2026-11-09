Procedurile de autorizare începute în baza PUG 2023 pot continua fără un nou certificat de urbanism
Primăria Municipiului Timișoara a identificat o soluție pentru persoanele care au solicitat și obținut certificate de urbanism înainte de 28 octombrie 2026, în baza PUG 2023. Acestea pot continua procedurile de autorizare potrivit reglementărilor în vigoare la momentul solicitării certificatului, fără să fie nevoie să obțină un certificat nou. Soluția municipalității are la bază o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care subliniază că procedura de autorizare începe la momentul solicitării certificatului de urbanism.
„Problemele punctuale din PUG puteau fi corectate fără anularea întregii documentații, iar în pofida încercărilor unor interese de a frâna dezvoltarea Timișoarei, noi găsim soluții să asigurăm continuitate investițiilor începute. Construim deja și un nou PUG pentru Timișoara anului 2040, cu reguli clare, care se aplică tuturor. Vrem un oraș în care cartierele sunt bine conectate, există spații verzi și investițiile sunt făcute cu respect pentru cei care locuiesc în Timișoara”, a declarat viceprimarul Paula Romocean.
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost publicată în Monitorul Oficial în 3 noiembrie 2026. În baza acesteia, procedurile de autorizare începute înainte de 28 octombrie 2026 pot fi finalizate potrivit prevederilor PUG 2023, cuprinse în certificatele de urbanism emise. Nu este necesară obținerea unui nou certificat de urbanism, iar certificatele existente pot fi prelungite în condițiile legii. Avizele și acordurile obținute își păstrează valabilitatea conform prevederilor legale.
În privința PUZ-urilor aflate în elaborare, procedura continuă, dar documentația se va raporta la PUG 2002. Această regulă se aplică și avizelor arhitectului-șef și proiectelor de hotărâre ale Consiliului Local.
Amintim că, în urma cererii formulate de Bega Invest SA, PUG 2023 a fost anulat definitiv în instanță. Până la finalizarea noului Plan Urbanistic General, vor fi în vigoare reglementările PUG 2002. Pentru informații suplimentare, cetățenii pot contacta Primăria Timișoara la [email protected].
Serviciul Comunicare
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