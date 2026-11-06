Restricții de circulație rutieră în vederea realizării lucrărilor la infrastructura rutieră
La solicitarea Societății de Transport Public Timișoara și a Societății Drumuri Municipale, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea sau, după caz, restricționarea circulației rutiere, începând de mâine, 7.11.2026, în mai multe zone din oraș.
Astfel, la solicitarea SDM, în perioada 7.11.2026-12.11.2026, traficul rutier va fi închis pe strada Ardealului, pe tronsonul cuprins între strada Rahovei și strada Martir Gogu Opre, cu devierea acestuia pe strada Nicolae Andreescu, în vederea executării lucrărilor e întreținere și reparații ale carosabilului.
De asemenea, la solicitarea STPT, traficul rutier va fi restricționat pe prima bandă de circulație, pe strada 16 Decembrie 1989, în data de 8.11.2026, în intervalul orar 10-18, în vederea executării lucrărilor de mentenanță la liniile de tramvai, conform planului de semnalizare existent.
Totodată, traseele liniilor de tramvai 2, 4 și 7, se modifică după cum urmează: linia 4 se suspendă pe perioada desfășurării lucrărilor, linia 2 va circula, tur-retur, pe traseul Shopping City – Piața Maria – strada Gheorghe Doja – Piața Bălcescu – AEM, iar linia 7 va circula, în ambele sensuri, între Depoul Dâmbovița și Gara de Nord. În acest sens, se va introduce linia de autobuz 4B, cu următorul traseu tur-retur:
- Traseu tur: Piața Iuliu Maniu – Bulevardul 16 Decembrie 1989 – Bulevardul Regele Ferdinand I – strada Doctor Iosif Nemoianu – strada Coriolan Brediceanu – Calea Bogdăneștilor – Bulevardul Cetății – Calea Torontalului – girația Grigore Alexandrescu – Calea Torontalului.
- Stații tur: Piața Iuliu Maniu, C. Brâncoveanu, Piața Alexandru Mocioni, Piața Maria, Catedrala Mitropolitană, Spitalul de Copii, Piața 700 (Nemoianu), Circumvalațiunii, Mendeleev, Balta Verde, Gheorghe Lazăr, Amforei, Mihail Basarab, Torontalului (Miresei), Liege (Torontalului), VOX, Grigore Alexandrescu, VOX, Liege (Torontalului).
- Traseu retur: Calea Torontalului – Bulevardul Cetății – Calea Bogdăneștilor – strada Coriolan Brediceanu – strada Doctor Iosif Nemoianu – Bulevardul Regele Ferdinand I – Bulevardul 16 Decembrie 1989 – Bulevardul Iuliu Maniu – Piața Iuliu Maniu.
- Stații retur: Liege (Torontalului), Torontalului (Cetății), Mihail Basarab, Amforei, Gheorghe Lazăr, Balta Verde, Mendeleev, Circumvalațiunii, Piața 700 (Nemoianu), Spitalul de Copii, Catedrala Mitropolitană, Piața Maria, Piața Alexandru Mocioni, C. Brâncoveanu, Piața Iuliu Maniu.
Serviciul Comunicare
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