Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș

Publicat în 6 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina , în data de 6 noiembrie 2026

Consiliul Județean Timiș se convoacă în ședință extraordinară, care se va desfășura în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, în data de 12 noiembrie 2026, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.339/03.11.2026 privind aprobarea accesului Municipiului Timișoara pe terenul înscris în Cartea funciară nr. 454803 Timișoara, proprietate publică a Județului Timiș, în vederea executării lucrărilor de reabilitare a rețelei termice primare.

Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Adrian Iovescu.

2. Întrebări, interpelări, informări.









DistribuieAnterior Centralizator final privind punctajele acordate de comisia de examen la concursul de promovare în funcție publică de conducere, organizat în data de 29.10.2026 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul de urbanism și infrastructură – Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș