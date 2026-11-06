 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Actualitate

Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș

A Scris de Administrator
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Aosom
Publicat în 6 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina , în data de 6 noiembrie 2026

Consiliul Județean Timiș se convoacă în ședință extraordinară, care se va desfășura în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, în data de 12 noiembrie 2026, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.339/03.11.2026 privind aprobarea accesului Municipiului Timișoara pe terenul înscris în Cartea funciară nr. 454803 Timișoara, proprietate publică a Județului Timiș, în vederea executării lucrărilor de reabilitare a rețelei termice primare.

Inițiator: Vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, Alexandru-Adrian Iovescu.

2. Întrebări, interpelări, informări.

Distribuie
Anterior Centralizator final privind punctajele acordate de comisia de examen la concursul de promovare în funcție publică de conducere, organizat în data de 29.10.2026 – proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul de urbanism și infrastructură – Arhitect Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș

Sursa originală

Citește la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech