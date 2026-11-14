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Casa Albă, reacție după blocarea zborurilor din SUA / Vești de ultim moment despre pasagerii și aeronavele afectate

d Scris de daniel mihai dragomir
Casa Albă, reacție după blocarea zborurilor din SUA / Vești de ultim moment despre pasagerii și aeronavele afectate
Aosom
O defecțiune de comunicații a blocat decolările în SUA. FAA a ridicat restricția, dar American Airlines avertizează asupra unor noi anulări.

Sursa: Stiri Pe Surse

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