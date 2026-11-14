Veronica Grosu solicită Guvernului soluții pentru salvarea industriei auto, pe fondul dificultăților de la Uzina Dacia din Mioveni.

Adresată: Domnului Prim-Ministru, Luca-Alexandru Niculescu De către: Deputat Veronica Grosu, Circumscripția electorală nr. 35, Suceava Obiectul interpelării: Ce soluții are Guvernul României pentru salvarea industriei auto? Deputatul Veronica Grosu a adresat o interpelare Prim-Ministrului Luca-Alexandru Niculescu, în care solicită clarificări cu privire la măsurile pe care Guvernul României le va implementa pentru salvarea industriei auto.

Sursa: Ştiri Din România Citește mai departe la sursa originală ↗