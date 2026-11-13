Chery Fulwin T11: SUV Premium la Preț de DACIA Bigster, cu Autonomie de 1.400 KM iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Chery Fulwin T11 a fost lansat în China în versiunea 2027, iar principala schimbare este introducerea sistemului avansat de asistență Falcon 700 pe trei dintre cele patru niveluri de echipare disponibile. Modelul cu șase locuri păstrează arhitectura EREV și dimensiunile cunoscute, însă primește hardware nou, software revizuit pentru habitaclu și mai multe modificări de echipare […] The post Chery Fulwin T11: SUV Premium la Preț de DACIA Bigster, cu Autonomie de 1.400 KM first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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